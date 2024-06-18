FT: Рютте пошел на уступки Орбану по Украине из-за поста генсека НАТО

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Комментарии
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Eduard
Сговор? Я же говор,это мафия,обычная(не итальянская )мафия!
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15 час.
Eduard
Ещё один Скандинавский придурок!
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15 час.
Александр Глущенко
Голландия -скандинавия ?  Не слышал ...
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13 час.

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