FT: Рютте пошел на уступки Орбану по Украине из-за поста генсека НАТО

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте дал обещание не препятствовать отказу Венгрии оказывать военную помощь Украине в обмен на согласие Будапешта с его кандидатурой на должность генерального секретаря НАТО.
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