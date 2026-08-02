Россия провела показательную порку у границ НАТО

MWM: Россия на учениях отработала удары по Европе истребителями Су-30СМ2Десять тяжелых истребителей Су-30СМ2 морской авиации Балтийского флота провели в Калининградской области масштабные учения по нанесению точечных ударов по целям в Центральной Европе.
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