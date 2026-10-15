Британия переживает тихую, но тектоническую демографическую смену. Согласно эксклюзивным данным, полученным Daily Mail от Национальной статистической службы (ONS), за последние три десятилетия рейтинг самых распространённых фамилий среди новорождённых в Англии и Уэльсе изменился до неузнаваемости.
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