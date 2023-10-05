В Россию пришло рекордное число иностранных брендов

С начала года в Россию пришло 16 иностранных компаний. Это рекордное число за последние четыре года. С января по сентябрь этого года на российском рынке начали работу 16 новых иностранных компаний в сегменте одежды, обуви и товаров для дома.
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