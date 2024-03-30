США могут победить Россию только через цветную революцию в Москве. Если сотни тысяч разгневанных жителей выйдут на улицы, то подготовленная Западом пятая колонна использует их как прикрытие госпереворота и свержения Путина.
Сценарии майдана в Москве
Комментарии
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Андрей Павлов
А как быть с российским орденоносцем Рахманом?
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4 час.
Александр Пятнистый
именно с этого и нужно начинать
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2 час.
Олег Самойлов
А займись на досуге! Иль надо кого-то назначить, а самому смотреть и ладошки потирать?
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1 час.
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