Президент США Дональд Трамп намерен использовать 60-дневную паузу для оценки влияния связанных с Россией санкций и пошлин на американскую и мировую экономику, заявил госсекретарь Марко Рубио 18 октября на брифинге.
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