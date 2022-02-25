Царьград

1 961 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Зура Дундуа
    А  ЧЕСТЬ для них в природе вообще не сушествуетИталия "отблагода...
  • Евгений Маринов
    Ну хоть кто то из служащих мельпомене  умеет реально анализировать действительность... Молодец, что не боится высказы..."На вас люди смот...
  • Борис
    Народ помнитИталия "отблагода...

В РПЛ подтвердили перенос двух игр и проведение шести по графику

В РПЛ подтвердили перенос двух игр и проведение шести по графику

Накануне стало известно о том, что РПЛ и РФС сообщили о том, что матчи 19-го тура РПЛ, запланированные к проведению в Москве, Нижнем Новгороде, Химках, Сочи, Санкт-Петербурге и Грозном состоятся в соответствии с утвержденным ранее расписанием.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх