В РПЛ подтвердили перенос двух игр и проведение шести по графику

Накануне стало известно о том, что РПЛ и РФС сообщили о том, что матчи 19-го тура РПЛ, запланированные к проведению в Москве, Нижнем Новгороде, Химках, Сочи, Санкт-Петербурге и Грозном состоятся в соответствии с утвержденным ранее расписанием.