Макеевка, микрорайон Зелёный, д.46 снимают новый асфальт, который совсем недавно положили Донецкая группа новостей.
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Макеевка, микрорайон Зелёный, д.46 снимают новый асфальт, который совсем недавно положили Донецкая группа новостей.
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