По его словам, ряд политических договоренностей с партнерами до сих пор не выполнен. Зеленский сообщил, что Министерство обороны США задерживает поставки отдельных видов "жизненно необходимого" оборудования.
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