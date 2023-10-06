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Крымская газета

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Чаепитие в музее: куда сходить и что посмотреть с 6 по 12 октября

Чаепитие в музее: куда сходить и что посмотреть с 6 по 12 октября

«Крымская газета» составила обзор самых ярких событий предстоящей недели. ТЕАТР Симферополь Государственный академический музыкальный театр Республики Крым «Человек-амфибия» 12+ 6 октября, 18:30 Что случится, если люди смогут жить и на земле, и под водой? Будет для них это счастьем или обречёт на муки? Перед человеком-амфибией стоит жёсткий выбор: умиротворение и независимость в океане или любовь, связанная со множеством опасностей, на суше.

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