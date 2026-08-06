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«Держись, Володя! На фронте ждут настоящий народный дрон»: Александр Коц обратился к гендиректору «УралДронЗавода», чью машину подорвали

«Держись, Володя! На фронте ждут настоящий народный дрон»: Александр Коц обратился к гендиректору «УралДронЗавода», чью машину подорвали

Генеральный директор "Уралдронзавода" Владимир Ткачук в цеху, где производятся FPV-дроны "Упырь".Фото: Александр КОЦ.

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