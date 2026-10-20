«ПСЖ» примет «Барселону» в 3-м туре общего этапа ЛЧ. Вратарь парижан Матвей Сафонов сделал 13 сейвов в двух последних матчах за парижан – 6 с «Ман Сити» (4:2) и 7 – со «Страсбуром» (3:1).