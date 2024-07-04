Мэр города рассказал о ходе благоустройства на северо-западе Москвы

В этом году на северо-западе Москвы благоустроят сразу семь знаковых объектов: начиная со спортивных площадок в районе Строгино и бульваров в районе Митино и заканчивая территорией жилого микрорайона возле станции метро «Щукинская».
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