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Уход за инвалидом могут сделать основанием для удалённой работы

Уход за инвалидом могут сделать основанием для удалённой работы. Такую инициативу внесли в Госдуму. Парламентарии объяснили, что люди, требующие ухода, иногда оказываются неспособными сами себе помочь, а работающие родственники не всегда могут уделить им должное внимание из-за своей занятости.

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