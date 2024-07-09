Уход за инвалидом могут сделать основанием для удалённой работы. Такую инициативу внесли в Госдуму. Парламентарии объяснили, что люди, требующие ухода, иногда оказываются неспособными сами себе помочь, а работающие родственники не всегда могут уделить им должное внимание из-за своей занятости.