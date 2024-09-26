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Азбука ремонта: как работать перфоратором

Какие насадки и какой режим работы перфоратора выбрать для работы со смесями. Перфоратор имеет прочный корпус, оснащён универсальным переходником, правосторонней спиралью (для цемента, шпаклёвки и штукатурки), затяжным ключом.

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