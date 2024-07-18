В Плавском районе прокуратура выявила загрязнение почвы на 788 млн рублей

Тульской природоохранной прокуратурой в ходе проверки на территории Плавского района установлено, что на земельном участке в МО Камынинское проведено несанкционированное захоронение отходов IV класса опасности в объеме 62 тыс.
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