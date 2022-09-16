Закон и Порядок

135 613 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Владимр Семкин
    Звбыли для чего встречались Путин и Байден, договорняк для обоих этих устраивает все а народу лапшу на уши вешают, а ...Почему лучше войн...
  • Любовь Конина
    Светлая память героям!В ПЛЕН СДАВАТЬСЯ ...
  • Воробей
    Такой вопрос вполне естественнен для тех, кто склонны  всё в жизни видеть структурно простым. На уровне одноходовочек...Почему лучше войн...

«Газовая троица»: Россия, Норвегия и США ведут себя одинаково в энергетическом вопросе

«Газовая троица»: Россия, Норвегия и США ведут себя одинаково в энергетическом вопросе

Западное распространенное клише о России как о «нефтегазовой бензоколонке» несостоятельно. Любое государство, которому посланы богатые природные ископаемые ресурсы, будет использовать их для обогащения и, одновременно, политического влияния.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх