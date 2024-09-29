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Ураган «Хелен» стал крупнейшей за столетие катастрофой в ряде штатов

Ураган «Хелен» стал крупнейшей за столетие катастрофой в ряде штатов

Число жертв урагана «Хелен» в США достигло 90 человек, сообщает 30 сентября телеканал CNN. Наибольшее число жертв констатировано в штате Северная Каролина, где подтверждена гибель 36 человек, а более 1000 человек числятся пропавшими без вести.

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