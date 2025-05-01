Пушков: Трамп не хочет повторения ситуации с выводом войск из Афганистана

Президент США считает, что это был самый жалкий момент в истории страны Трамп пересмотрел свое отношение к участию Соединенных Штатов в украинском конфликте из-за крайне негативного отношения к выводу американских войск из Афганистана, считает глава комиссии Совфеда по информполитике Алексей Пушков.