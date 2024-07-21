Стало известно имя киллера, совершившего заказное убийство  в Кишиневе 

Киллером, который совершил 10 июля этого года в Кишиневе, на террасе одного из заведений на Рышкановке, резонансное, заказное убийство гражданина Турции, лидера одной из преступных группировок, был 45-летний турок-киприот из Северного Кипра Хасан, который совершил показательную казнь в стиле своей этнической группировки и успешно покинул Молдову, несмотря на объявленный план перехват, возможно, бл .