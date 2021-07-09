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«Тур де Франс». 14-й этап. Гонщики проедут 183,7 км по среднегорному маршруту с двумя подъемами второй категории

10 июля пройдет 14-й этап веломногодневки «Тур де Франс». Гонщики проедут 183,7 км по среднегорному маршруту с двумя подъемами второй категории.

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