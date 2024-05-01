Шойгу: поддержание темпа наступления требует повышения объемов вооружений

Чтобы поддерживать необходимый темп наступления российских войск в зоне проведения специальной военной операции (СВО) нужно увеличивать объемы и качество поставляемых вооружений, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу во время совещания в штабе Объединенной группировки войск.