Шойгу: поддержание темпа наступления требует повышения объемов вооружений

Чтобы поддерживать необходимый темп наступления российских войск в зоне проведения специальной военной операции (СВО) нужно увеличивать объемы и качество поставляемых вооружений, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу во время совещания в штабе Объединенной группировки войск.
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