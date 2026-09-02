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«Чайка» и «Ирбис» сыграют на новой арене «Торпедо» 7 сентября. Игра МХЛ станет тестовым мероприятием в рамках подготовки к матчам КХЛ

Матч « Чайка » − « Ирбис » 7 сентября состоится на новой «Volga Арене» в Нижнем Новгороде. Игра Olimpbet регулярного чемпионата МХЛ станет тестовым мероприятием в рамках подготовки стадиона к проведению матчей Фонбет Чемпионата КХЛ.

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