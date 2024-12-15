В котел в районе Успеновки попало несколько сотен ВСУ: череда неудач на Покровском направлении

Зимняя кампания для ВСУ стала чередой неудач на Покровском направлении. Русские войска продвинулись к городу, захватив несколько населенных пунктов и посадок, в числе которых Новотроицкое и стратегически важное село Шевченко.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии