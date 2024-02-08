Сущность постсоветского российского государства

В 1991 году на руинах СССР было построено государство Российская Федерация, которое кое в чем наследовало РСФСР, повторяя ее границы, сохранив ее государственно-бюрократический аппарат (даже президент РФ остался прежний, избранный на должность президента РСФСР), а также армию, силовые службы.