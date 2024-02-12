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  • Леонид Ла Рошель
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На Украине рассказали об участии нового главы теробороны в руководстве разгона Майдана

На Украине рассказали об участии нового главы теробороны в руководстве разгона Майдана

Игорь Плахута, назначенный 11 февраля украинским лидером Владимиром Зеленским на должность командующего войсками территориальной обороны Вооруженных сил Украины (ВСУ), руководил силами МВД страны во время разгона Майдана.

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