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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Журова об отказе лабораторий брать пробы с Игр дружбы: «Это ожидаемо, ведь WADA не согласовывает эти турниры. Мы все равно будем проводить соревнования»

В Российском антидопинговом агентстве (РУСАДА) ранее заявили, что иностранные лаборатории отказываются принимать пробы, взятые на Играх дружбы и Играх БРИКС, которые пройдут в России.

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