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Свердловский спортивный марафон «Сила России» собрал более 18,5 тысячи участников

Свердловский спортивный марафон «Сила России» собрал более 18,5 тысячи участников

Завершился пятый сезон Всероссийского спортивного марафона «Сила России». Спортивное мероприятие продолжалось с апреля по август 2026 года, в нем могли принять участие как профессиональные спортсмены, так и любители, в том числе дети.

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