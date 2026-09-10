Свердловский спортивный марафон «Сила России» собрал более 18,5 тысячи участников

Завершился пятый сезон Всероссийского спортивного марафона «Сила России». Спортивное мероприятие продолжалось с апреля по август 2026 года, в нем могли принять участие как профессиональные спортсмены, так и любители, в том числе дети.
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