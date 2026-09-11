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Царьград

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Депутат Панеш предложил компенсировать расходы на протезы пенсионерам

Депутат Панеш предложил компенсировать расходы на протезы пенсионерам

Депутат Госдумы Каплан Панеш предложил ввести федеральную компенсацию на стоматологическое лечение для неработающих пенсионеров.

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