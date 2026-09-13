Контрактников ждут изменения в оплате: кого лишат части выплат и за что именно Юлия ЧелкановаКонтрактников ждут изменения: Минобороны предложило частично изымать выплаты у осуждённых военнослужащих, которые остались на службе.
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