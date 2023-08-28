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Сбор данных. Экс-сотрудник генконсульства США во Владивостоке натворил дел

Сбор данных. Экс-сотрудник генконсульства США во Владивостоке натворил дел

ФСБ обвинило Роберта Шонова, бывшего сотрудника генерального консульства США во Владивостоке, в сборе данных о ходе специальной военной операции для США, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на ТАСС.

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