Захарова назвала «пещерным методом» запрет пролета самолету Лаврова

Официальный представитель МИД РФ высмеяла попытку заблокировать международные контакты России.Европейцы попытались «пещерным методом» показать единство в своих рядах, запретив пролет самолета министра иностранных дел России Сергея Лаврова в Сербию.
Официальный представитель МИД РФ высмеяла попытку заблокировать международные контакты России.Европейцы попытались «пещерным методом» показать единство в своих рядах, запретив пролет самолета министра иностранных дел России Сергея Лаврова в Сербию.
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