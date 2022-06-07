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Захарова назвала «пещерным методом» запрет пролета самолету Лаврова

Захарова назвала «пещерным методом» запрет пролета самолету Лаврова

Официальный представитель МИД РФ высмеяла попытку заблокировать международные контакты России.Европейцы попытались «пещерным методом» показать единство в своих рядах, запретив пролет самолета министра иностранных дел России Сергея Лаврова в Сербию.

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