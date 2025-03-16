«Сдавайте сессию вовремя»: Эйдельштейн ответил на слухи о розыске военным комиссариатом

Актер Марк Эйдельштейн, завоевавший зрительскую любовь за роли в фильмах «Сто лет тому вперед» и «Анора», сообщил о том, что уже вернулся в родной для него Нижний Новгород, чтобы решить проблемы с учебой.
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