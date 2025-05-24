Двоих парней спасли с трёхтысячной высоты Космостанции

Спасатели МЧС спустили туристов с трёхтысячной высоты, сообщают в пресс-службе ведомства. Накануне утром два молодых человека поднялись в горы в Бостандыкском районе Алматинской области, но из-за дождя не смогли спуститься самостоятельно.
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