Двоих парней спасли с трёхтысячной высоты Космостанции

Спасатели МЧС спустили туристов с трёхтысячной высоты, сообщают в пресс-службе ведомства. Накануне утром два молодых человека поднялись в горы в Бостандыкском районе Алматинской области, но из-за дождя не смогли спуститься самостоятельно.