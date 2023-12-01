"Это было трудное решение". Пэрис Хилтон рассказала, почему двоих её детей родила суррогатная мать

Пэрис Хилтон объяснила, почему двоих её детей родила суррогатная мать. На прошлой неделе она рассказала о рождении дочери по имени Лондон, а в начале года у неё и её супруга Картера Реума появился сын Феникс.
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