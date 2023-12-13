Власти США заинтересованы в продолжении конфликта на Украине и противостоянии с Россией, а после того как у Киева закончатся люди военного возраста, могут отправить американских военных для противостояния российской армии, считает член палаты представителей конгресса Марджори Тейлор Грин.
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