Русская весна
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Русская весна

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США могут отправить военных на Украину, заявили в конгрессе

США могут отправить военных на Украину, заявили в конгрессе

Власти США заинтересованы в продолжении конфликта на Украине и противостоянии с Россией, а после того как у Киева закончатся люди военного возраста, могут отправить американских военных для противостояния российской армии, считает член палаты представителей конгресса Марджори Тейлор Грин.

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Комментарии
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ИП
Игорь Петров
Гробы в америку? Хорошо..
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9 час.
ВБ
Виталий Бакунович
Америка с самого начала не имела никаких шансов одержать верх над РУССКИМИ...
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3 час.

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