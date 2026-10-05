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Зеленский объявил о создании на Украине спутников Similar по аналогу Starlink

Зеленский объявил о создании на Украине спутников Similar по аналогу Starlink

Украина начала разработку собственной системы спутниковой связи по аналогии со Starlink. Проект рассматривается как ответ на российскую систему «Рассвет».

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