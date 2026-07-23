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Парламентская газета

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ЛДПР предложила ввести в Семейный кодекс понятие «одинокий родитель»

ЛДПР предложила ввести в Семейный кодекс понятие «одинокий родитель»

Депутаты от фракции ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким, а также сенаторы Елена Афанасьева и Вадим Деньгин подготовили законопроект, который должен устранить правовую неопределенность в вопросах статуса одинокого родителя.

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