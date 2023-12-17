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Джоэл Эмбиид после «+53» против «Хорнетс»: «Они очень хорошо играли в защите»

Центровой «Филадельфии» Джоэл Эмбиид после разгромной победы над «Шарлотт» (135:82) оценил игру соперника в обороне.

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