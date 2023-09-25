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Вратарь «Салавата» Ежов о 2:4 от «Ак Барса»: «Обидное поражение. Была пара моментов, чтобы сравнять»

«Главное – не опустили рук, дали себе шанс. У нас была пара моментов, чтобы сравнять, но где-то не повезло.

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