Путин призвал страны СНГ устранять барьеры во взаимной торговле

Страны СНГ смогут добиться еще больших успехов в экономическом сотрудничестве, если продолжат устранять торговые барьеры.
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