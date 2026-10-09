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ИА Регнум

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Путин призвал страны СНГ устранять барьеры во взаимной торговле

Путин призвал страны СНГ устранять барьеры во взаимной торговле

Страны СНГ смогут добиться еще больших успехов в экономическом сотрудничестве, если продолжат устранять торговые барьеры.

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