Александр Масленников предложил изучить альянс с США по металлам

Александр Масленников, заместитель секретаря Совета безопасности РФ, выразил сомнения в долгосрочной выгоде альянса с США в сфере критически важных металлов, отметив стремление Америки к глобальному доминированию.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии