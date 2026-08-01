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Как сёрферы создали «варёнки»: 5 занятных фактов о создании самых известных моделей джинсов

Как сёрферы создали «варёнки»: 5 занятных фактов о создании самых известных моделей джинсов

Знаменитые модели джинсов с занятной историей. /Фото: cosmopolitan.com, trisummit.ca У джинсов очень долгая и интересная история - они преодолели путь от формы чернорабочих до лучших мест на мировых подиумах.

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