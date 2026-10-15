В сентябре 2026 года объем выданных в Челябинской области потребительских кредитов сократился до 8,1 млрд рублей, что на 8% меньше августовского показателя, по данным Национального бюро кредитных историй.
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