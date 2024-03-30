В Архангельске показали фильм режиссера-документалиста Олеси Шигиной

Показ прошёл в рамках общероссийского передвижного фестиваля «Кино на службе Отечеству»Показ прошёл в рамках общероссийского передвижного фестиваля «Кино на службе Отечеству»Фестиваль был учреждён по поручению президента России и стал частью патриотического форума «Юнармия.