В Архангельске показали фильм режиссера-документалиста Олеси Шигиной

Показ прошёл в рамках общероссийского передвижного фестиваля «Кино на службе Отечеству»Показ прошёл в рамках общероссийского передвижного фестиваля «Кино на службе Отечеству»Фестиваль был учреждён по поручению президента России и стал частью патриотического форума «Юнармия.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)