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Диетолог Камаев рассказал, что людям с лишним весом можно есть чернику, малину, ежевику и клюкву

Диетолог Камаев рассказал, что людям с лишним весом можно есть чернику, малину, ежевику и клюкву

Фрукты — важная часть здорового рациона, но современные сорта содержат больше природных сахаров. Диетолог Олег Камаев рассказал сайту «Поясним за Тагил», нужно ли из-за этого менять рекомендации по их употреблению.

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