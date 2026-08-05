Диетолог Камаев рассказал, что людям с лишним весом можно есть чернику, малину, ежевику и клюкву

Фрукты — важная часть здорового рациона, но современные сорта содержат больше природных сахаров. Диетолог Олег Камаев рассказал сайту «Поясним за Тагил», нужно ли из-за этого менять рекомендации по их употреблению.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии