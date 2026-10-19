По данным компании, в агентных задачах Vera может до двух раз опережать ведущие x86-процессоры; Nvidia считает, что развитие ИИ-агентов меняет требования к серверным процессорам: после многих лет гонки за количеством ядер отрасли снова нужна высокая производительность каждого из них.
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