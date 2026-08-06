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Омбудсмен Решетилова: около 16 тысяч иностранцев воюют в ВСУ

Омбудсмен Решетилова: около 16 тысяч иностранцев воюют в ВСУ

В украинских войсках в настоящий момент воюют около 16 тыс. иностранных наёмников из 72 стран мира. Об этом заявила украинский военный омбудсмен Ольга Решетилова, говорится на странице её офиса в соцсетях.

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