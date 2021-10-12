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Министры иностранных дел Азербайджана и Ирана обсудили двусторонние отношения

Министры иностранных дел Азербайджана и Ирана обсудили двусторонние отношения

Главы МИД Азербайджана и Ирана Джейхун Байрамов и Хосейн Амир Абдоллахиян обсудили по телефону отношения между двумя странами, в частности существующие между ними разногласия.

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