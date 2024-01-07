Politico: поддержка республиканцев облегчила путь Трампа в президентской гонке

Готовность Республиканской партии США поддержать экс-президента страны Дональда Трампа на выборах 2024 года и снисходительное отношение партии к беспорядкам в январе 2021 года при штурме Капитолия облегчают путь Трампа к тому, чтобы переизбраться.
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